Суд арестовал жителя Еланецкого района, который хранил дома арсенал оружия и наркотики

Работниками Еланецкого отдела Вознесенской местной прокуратуры совместно с Еланецким отделом полиции у 50-летнего жителя одного из сел района обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики.

В рамках расследования проверяются версии о возможном сбыте подозреваемым наркотических веществ и оружия, а также выясняется его причастность к диверсионной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В рамках расследования уголовного производства проведения санкционированный судом обыск домовладения одного из жителей Еланецкого района, во время которого разоблачен целый арсенал оружия.

В частности, изъято подствольный гранатомет, автомат калибра 5.45 мм, пистолет «МР654 Cal. 4.5 мм», револьвер, 5 тротиловых шашек, более 300 патронов различного калибра, ударно-спусковой механизм и ствол оружия, глушитель к автомату, оптическое устройство, три магазина к автомату, запалы к тротиловым шашкам в количестве 4 штуки с огнепроводным шнуром.

Кроме того, изъято большое количество наркотических средств — 22 упаковки от семян конопли, 9 емкостей с семенами серо-зеленого цвета, 160 грамм каннабиса, 9 банок с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, 8 полимерных бутылок разного объема с семенами серо-зеленого цвета, 5 металлических сит с наслоением вещества растительного происхождения зеленого цвета.

В настоящее время владельцу изъятого имущества предварительно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.309 и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение перевозка или переправки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), и избрана мера пресечения виде содержания под стражей