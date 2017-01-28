Суд арестовал жителя Еланецкого района, который хранил дома арсенал оружия и наркотики


45
28.01.17 15:45Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Работниками Еланецкого отдела Вознесенской местной прокуратуры совместно с Еланецким отделом полиции у 50-летнего жителя одного из сел района обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики.

В рамках расследования проверяются версии о возможном сбыте подозреваемым наркотических веществ и оружия, а также выясняется его причастность к диверсионной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В рамках расследования уголовного производства проведения санкционированный судом обыск домовладения одного из жителей Еланецкого района, во время которого разоблачен целый арсенал оружия.

В частности, изъято подствольный гранатомет, автомат калибра 5.45 мм, пистолет «МР654 Cal. 4.5 мм», револьвер, 5 тротиловых шашек, более 300 патронов различного калибра, ударно-спусковой механизм и ствол оружия, глушитель к автомату, оптическое устройство, три магазина к автомату, запалы к тротиловым шашкам в количестве 4 штуки с огнепроводным шнуром.

Кроме того, изъято большое количество наркотических средств — 22 упаковки от семян конопли, 9 емкостей с семенами серо-зеленого цвета, 160 грамм каннабиса, 9 банок с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, 8 полимерных бутылок разного объема с семенами серо-зеленого цвета, 5 металлических сит с наслоением вещества растительного происхождения зеленого цвета.

В настоящее время владельцу изъятого имущества предварительно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.309 и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение перевозка или переправки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), и избрана мера пресечения виде содержания под стражей

Похожие новости

26.03.16 17:06Николаевская полиция только после огласки жестокого избиения провела рейд в Ялтах - изъяты оружие и наркотики

28.12.15 14:44Корбана снова отправили под арест

02.09.15 17:45Суд арестовал главного подозреваемого в беспорядках под Радой

12.02.15 18:46В Николаеве СБУ задержала российского журналиста

06.08.11 11:11Два пути для Украины после ареста Тимошенко

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 28.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:45В Николаеве поймали мужчину, который убивал и ел собак

18:30Тимошенко: на посту президента я закончу войну на востоке

18:15«Ждём переезда»: РФ переманивает украинских авиаконструкторов

18:00Антикоррупционная программа: директор НАБУ купил новое авто за 800 тысяч гривен

17:50В Лондоне анархисты захватили дом экс-менеджера Газпрома: фото

17:4514-летняя украинка выиграла чемпионат Australian Open

17:15Биатлонистка Джима завоевала серебро в гонке на чемпионате Европы

17:00В Маяках взорвали лодку сына директора «Тузловских лиманов»

16:50На Черниговщине поезд протаранил автомобиль - два человека погибло

16:45В Николаеве состоялся день памяти жертв Холокоста

16:30За роки незалежності України дитяче населення скоротилося майже вдвічі

16:15В Калифорнии готовят референдум по выходу из США

16:00В Николаеве новые остановки предлагают оборудовать видеонаблюдением для борьбы с вандализмом

15:50Жители Кульбакино и Широкой Балки возмущены проектом строительства кладбища в 500 м от их домов

15:45Суд арестовал жителя Еланецкого района, который хранил дома арсенал оружия и наркотики

15:30«Овидиопольский головорез» повесился в СИЗО

15:15Звездное ограбление: на Осокорках в авто ограбили народную артистку Украины

15:00Литва поставила Украине ракетные комплексы "Джавелин" и 150 тонн боеприпасов, - СМИ

14:50В Николаеве неизвестный спилил и украл две сосны возле частного дома

14:45Высокие тарифы делают людей изобретательными: как украинцы обманывают счетчики

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.01.17 18:451560

Гройсман пообещал наказывать бизнес за не повышение «минималки»

14.01.17 18:551430

Композиция, что может усыпить вас всего за 8 минут

14.01.17 19:101310

В Николаеве пьяный изнасиловал 13-летнюю девочку

14.01.17 19:201090

200 000 гривен из бабушкиного кошелька

Самые читаемые

17.01.17 18:0017570

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212060

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266740

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:416460

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама