Звездное ограбление: на Осокорках в авто ограбили народную артистку Украины


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28.01.17 15:15Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 27 января, на Осокорках на украинскую оперную певицу и народную артистку Украины Наталью Шелепницкую напали и ограбили, сообщает ТСН.

Шелепницкой подрезали колесо возле торгового центра "Аркадия", из-за чего она была вынуждена остановиться на обочине возле заправки, когда на нее напал неизвестный, выбив стекло в машине и украв сумку.

  • Я вынуждена была остановиться на обочине, потому что машину уже очень вело вправо. Позвонила мужу и в этот миг с криком преступник выбивает боковое стекло, хватает сумку и убегает. Стекло посыпалось на меня, я была напугана настолько, что не сразу поняла, что происходит, - рассказала Наталья.

Лицо нападавшего женщина не видела. По ее словам, он был весь в черном. После нападения неизвестный сел в машину, которая его ждала, и скрылся с места происшествия. Это зафиксировали камеры наблюдения.

В сумке Натальи находились деньги, документы и диск с собственными записями.

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Суббота, 28.01.2017

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