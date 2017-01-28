В Николаеве неизвестный спилил и украл две сосны возле частного дома

28.01.17 14:50Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве днем 23 января неизвестный среди белого дня спилил и украл две сосны возле частного дома по улице Сафронова.

Об этом рассказал владелец этого дома Станислав.

По словам мужчины, преступление случилось, когда его не было дома, случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Станислав подозревает, что сообщниками вора могли быть мужчины в микроавтобусе, которые почему-то припарковались возле его дома. На видео показано, что вор сначала о чем-то переговорил с мужчинами, затем они уехали, а он спилил сосны и утащил их.

Станислав рассказал, что подал заявление в полицию, но там ему ответили «у нас много работы».

  • Мне сказали, что людей грабят, воруют, убивают, а вы со своими соснами, - поясняет николаевец. В итоге он сам нашел микроавтобус, который подъехал под его дом перед кражей. Водитель этого микроавтобуса, по словам Станислава, все обвинения отрицает и говорит, что остановился со своими товарищами, чтобы выпить алкоголя.

Водитель сказал, что к ним подошел незнакомый мужчина и спросил, можно ли спилить сосны. Мужчины в микроавтобусе ему ответили утвердительно после чего уехали. Как говорит Станислав, он обошел всю округу и никто из местных жителей не узнал вора. Николаевец полагает, что злоумышленник приехал к его дому из другого района города.

Хозяин дома просит граждан, которым что-либо известно о личности вора, позвонить по телефону 0953915114.

Напомним, что ранее николаевцы разыскивали злоумышленника, постоянно ворующего растения в центре города.

Источник : «Преступности.НЕТ»

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