На Николаевщине воры вынесли с фермы почти 60 кг пшеницы

Воры проникли на территорию фермы и, повредив окно, залезли в складское помещение, откуда вынесли в мешках имущество предприятия — около 60 кг пшеницы.

Злоумышленники, 18-ти и 40-ка лет, один из которых находится на специальном медицинском учете, установили полицейские, когда, пообщавшись с местными, узнали, кто предлагал гражданам приобрести пшеницу.

Правоохранители изъяли имущество фирмы и вернули владельцам. Выяснилось, что оба вора уже попадали в поле зрения правоохранителей: один за совершение имущественных преступлений, второй — за разбой и грабежи.

40-летнему злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины «Кража», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Относительно его сообщника, который совершил еще ряд краж имущества крестьян, направлено ходатайство в суд о принятии мер принудительного лечения.