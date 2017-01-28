В Кувейте во время массовой казни повесили принца

28.01.17 11:41Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Его признали виновным в убийстве.

В Кувейте казнили принца Файсала Абдулла аль-Джабер аль-Сабаха из правящей королевской семьи. Его признали виновным в спланированном убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием.

Файсала арестовали в 2011 году и тогда же приговорили к смертной казни, однако в действие приговор ввели только сейчас. По данным следствия, Файсал убил своего племянника, принца Басиля Салема Сабаха аль-Салема аль-Сабаха. Файсал, который тогда был капитаном армии Кувейта, приехал к племяннику во дворец и застрелил его. О мотивах своего поступка он не рассказал.

Как пишет The Washington Post, принца и еще шестерых человек повесили. Среди казненных - филиппинская домработница Джакатиа Пава, признанная виновной в убийстве 22-летней дочери своего работодателя, а также двое граждан Египта, гражданин Бангладеш, гражданин Эфиопии и еще один кувейтец.

Последний раз массовую казнь в Кувейте проводили в 2013 году. Тогда повесили троих человек. В 2016 году казнили еще одного члена королевской семьи, принца Турки бин Сауда аль-Кабира. Его признали виновным в убийстве подданного Саудовской Аравии во время драки. До аль-Кабира членов королевской семьи в Кувейте не казнили с 1977 года.

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Суббота, 28.01.2017

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