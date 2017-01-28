В Винницкой области 14-летняя девушка родила ребенка и выбросила его из окна

28.01.17 11:24Сколько просмотров этой статьи21Сколько комментариев этой статьи0

Родители ничего о происходящем не знали.

В ночь на 28 января в Казатине 14-летняя девушка выбросила из окна пятого этажа ребенка, которого родила. Об этом сообщили УНН со ссылкой на свои источники.

Девушка все время скрывала свою беременность от родителей. После родов ее поместили в больницу из-за кровотечения.

Полиция расследует инцидент как умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Уголовное производство прекратят, если выяснится, что ребенок родился мертвым

Похожие новости

26.01.17 08:15В России женщина три часа ездила в автобусе без сознания, после чего умерла

19.01.17 12:00Ученые назвали опасные дни недели для родов

14.01.17 13:45В России 9-летнего школьника нашли повешенным дома после просмотра мультиков

18.01.10 08:252009 год : ЧП и ЧС

05.05.09 07:56В праздники водители не туда съезжали

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 28.01.2017

Закругление верхнее-левое

11:48На Николаевщине воры вынесли с фермы почти 60 кг пшеницы

11:41В Кувейте во время массовой казни повесили принца

11:24В Винницкой области 14-летняя девушка родила ребенка и выбросила его из окна

11:14Сельские школы должны избавиться от чувства вторичности - Алексей Мирошниченко

10:59В феврале на Землю упадет астероид, который может вызвать цунами – NASA

10:50Какой сегодня праздник: 28 января - Новый год по лунному календарю и Международный день защиты персональных данных

10:35Нацкомиссия объяснила новые изменения в платежках за газ

10:23В субботу по всей Украине потеплеет

10:07Николаевцам становится все труднее оплачивать тарифы

09:45В Киевской области два массовых отравления детей

09:31Сутки в АТО: 60 обстрелов, трое ранены

09:18Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США

09:00Сегодня родился русский философ, поэт, публицист Владимир Соловьев

08:47Николаевцев приглашают на концерт памяти Высоцкого

08:30Украинец может сразиться за титул чемпиона мира

08:16На Закарпатье обстреляли дом экс-главы милиции

08:10Умер британский актер Джон Херт

08:00Луценко: Убитые копы в Княжичах сами грабили дом

 27.01

21:20С окончание рабочей недели! Ах, как хорошо! Пятница!

20:47Член исполкома Николаевского горсовета считает новые тарифы необоснованно завышенными

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.01.17 11:59850

Украина в 2016 запретила прокат 38 фильмов из РФ

14.01.17 12:20990

Родственники погибших николаевских дорожников требуют компенсации от виновника ДТП

14.01.17 12:36910

Глава «Укравтодора» призвал ввести плату за проезд грузовиков по дорогам

14.01.17 12:441060

У Баштанській ЦРЛ оновлено операційну кімнату

Самые читаемые

17.01.17 18:0017490

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2211970

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266660

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:416320

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама