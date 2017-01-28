В Винницкой области 14-летняя девушка родила ребенка и выбросила его из окна

Родители ничего о происходящем не знали.

В ночь на 28 января в Казатине 14-летняя девушка выбросила из окна пятого этажа ребенка, которого родила. Об этом сообщили УНН со ссылкой на свои источники.

Девушка все время скрывала свою беременность от родителей. После родов ее поместили в больницу из-за кровотечения.

Полиция расследует инцидент как умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Уголовное производство прекратят, если выяснится, что ребенок родился мертвым