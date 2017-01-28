В Киевской области два массовых отравления детей

У детей высокая температура, рвота.

В двух разных районах Киевской области 27 января произошло массовое отравление детей, сообщил председатель Киевской ОГА Александр Горган.

Так в Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе "Созвездие" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы.

"У детей высокая температура, рвота. Родителей предупредили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых симптомах. Лечебные учреждения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности", - сообщил Горган.