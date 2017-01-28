Сутки в АТО: 60 обстрелов, трое ранены

28.01.17 09:31Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

На Донецком направлении из 152 мм артиллерии противник обстреливал украинские позиции в районе Авдеевки

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За минувшие сутки в районе проведения АТО сепаратисты 60 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое украинских военных были ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 мм артиллерия, танк и 82 мм минометы. Также сепаратисты били из 120 и 82 мм минометов по Широкино, Водяному, Талаковке, Гнутово, Лебединскому, Опытному и Павлополю.

На Донецком направлении из 152 мм артиллерии противник обстреливал украинские позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты били по Зайцево и Луганскому, а из минометов различных калибров – по Авдеевке и Троицкому.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов сепаратисты обстреляли Новозвановку, из минометов и гранатометов - Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку.

В свою очередь, в ДНР заявляют, что из-за обстрела со стороны украинских военных повреждены четыре частных жилых дома в селе Заиченко.

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