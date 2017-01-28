На Закарпатье обстреляли дом экс-главы милиции

28.01.17 08:16Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Дом экс-главы милиции Закарпатья Василия Варцабы обстреляли из гранатомета

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На Закарпатье неизвестные из ручного гранатомета обстреляли дом бывшего главы милиции Василия Варцабы времен экс-президента Виктора Януковича, сообщает местное издание mukachevo.net.

По предварительной информации, стреляли дважды, попали в крышу дома, от чего та загорелась.

На месте событий, недалеко от дома Василия Варцабы, на улице Кошицкой, нашли 2 "тубуса" от ручных гранатометов. Территория вокруг дома оцеплена правоохранителями, на месте событий работают кинологи.

Варцаба возглавлял милицию Закарпатья в 2003-2004 годах. В 2010-м году Варцаба возглавил милицию Ивано-Франковской области.

А в 2012 - снова милицию Закарпатья. В 2014 году его уволил с должности глава МВД Арсен Аваков.

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