В Украину пытались ввезти сотни тонн зараженных фруктов

27.01.17 19:33Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Бананы, мандарины и грейпфруты были поражены средиземноморской плодовой мухой.

Сотрудники регионального управления Госпродпотребслужбы в Одесской области предотвратили ввоз в Украину почти 200 тонн зараженных бананов, мандаринов и грейпфрутов.

Как сообщили в ведомстве, при проведении фитосанитарного контроля в паромном комплексе Черноморского морского торгового порта специалисты обнаружили в грузе карантинный организм – средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied).

"Опасным вредителем, который может существенно испортить внешний вид и вкус фруктов, был заражен груз бананов общим весом 91,922 тонн. Партия фруктов поступила в Украину из Эквадора и Коста-Рики", – говорится в сообщении.

Также средиземноморская плодовая муха была обнаружена в грузе цитрусовых. Вредителем было поражено 72,6 тонн мандаринов и 23,7 тонн грейпфрутов. Страна происхождения данных фруктов не уточняется. Все зараженные грузы были задержаны, к ним применят соответствующие фитосанитарные меры.

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Пятница, 27.01.2017

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