Умер бывший глава ЛНР Болотов

27.01.17 18:31Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Причины его внезапной смерти выясняются.

Сегодня скончался бывший глава самопровозглашенной ЛНР Валерий Болотов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на источник в Союзе добровольцев Донбасса.

Экс-нардеп Верховной Рады Олег Царев сообщил, что Болотов умер в своем доме в Московской области.

Подробностей смерти Болотова пока нет. Причины выясняются.

Напомним, Валерий Болотов был одним из лидеров сепаратистов в Луганской области. Он стал главой самопровозглашенной ЛНР в мае 2014 года, но уже в августе объявил об уходе в отставку, сославшись на последствия ранения. В последнее время Болотов занимался организацией гуманитарной помощи для ЛНР.

Также сегодня стало известно о смерти одного из руководителей "министерства промышленности и торговли" самопровозглашенной ДНР Сергея Третьякова. Он возглавлял "департамент торговли". Причиной смерти Третьякова его знакомые назвали тромб.

На сайте "министерства" отмечается, что Третьяков принимал непосредственное участие в проведении референдума 11 мая 2014 года.

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