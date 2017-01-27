Умер бывший глава ЛНР Болотов
|27.01.17 18:31
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Причины его внезапной смерти выясняются.
Сегодня скончался бывший глава самопровозглашенной ЛНР Валерий Болотов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на источник в Союзе добровольцев Донбасса.
Экс-нардеп Верховной Рады Олег Царев сообщил, что Болотов умер в своем доме в Московской области.
Подробностей смерти Болотова пока нет. Причины выясняются.
Напомним, Валерий Болотов был одним из лидеров сепаратистов в Луганской области. Он стал главой самопровозглашенной ЛНР в мае 2014 года, но уже в августе объявил об уходе в отставку, сославшись на последствия ранения. В последнее время Болотов занимался организацией гуманитарной помощи для ЛНР.
Также сегодня стало известно о смерти одного из руководителей "министерства промышленности и торговли" самопровозглашенной ДНР Сергея Третьякова. Он возглавлял "департамент торговли". Причиной смерти Третьякова его знакомые назвали тромб.
На сайте "министерства" отмечается, что Третьяков принимал непосредственное участие в проведении референдума 11 мая 2014 года.