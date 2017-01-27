По технологии выращивания баранов, изобретенной баштанским заводчиком, животных кормят сухой коноплей

Получив информацию о том, что жители Баштанского района хранят у себя дома наркотики, полиция провела там обыски.

У 40-летнего мужчины стражи порядка нашли восемь мешков высушенной конопли и устройство для курения.

А у его 38-летнего земляка обнаружили каннабис, расфасованный в большие пакеты. Тут же был пакетик с наркотой, готовой к употреблению, весы, сито и стакан. Владелец дома уверял, что это для баранов, которых он... кормит сухой коноплей. А еще у него нашли пакетик с элитными семенами конопли, которые хозяин заказал в интернете.

Общий вес обнаруженных у мужчин наркотиков составил почти десять килограммов, по ценам «черного рынка» это почти 250 тысяч гривен, сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.