На Николаевщине на ремонт школы украли 300 тысяч гривен: судят чиновника и подрядчика

27.01.17 15:24Сколько просмотров этой статьи25Сколько комментариев этой статьи0

Завершено расследование в отношении предпринимателя и чиновника областного управления капитального строительства по факту злоупотреблений при ремонте Лысогорской специальной общеобразовательной школы-интерната Первомайского района.

Установлено, что представитель подрядчика завысил объемы и стоимость выполненных работ на сумму почти 300 тысяч гривен и сделал подлог официальных документов. А представитель заказчика не должным образом осуществлял технический надзор за выполнением строительных работ, что повлекло тяжкие последствия.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на имущество представителя подрядчика был наложен арест. 24 января обвинительный акт был направлен в Первомайский районный суд.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области отметили, что в Лысогорской специальной общеобразовательной школе-интернате обучается 170 детей с тяжелыми нарушениями речи, среди которых 17 детей - это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Похожие новости

24.01.17 15:21Николаевцы возмущены бардаком на главной площади Николаева

23.01.17 13:24Поліції потрібні нові кадри. Оголошено конкурс

20.01.17 11:05Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы

19.01.17 08:49Николаевских полицейских два дня тренировали коллеги из Канады и Румынии

14.01.17 20:50Соперники МБК «Николаев» сыграли первый матч нового года

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 27.01.2017

Закругление верхнее-левое

15:48Город вновь поможет ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» ремонтировать теплосети

15:33Сегодня родился австрийский композитор и музыкант Вольфганг Моцарт

15:24На Николаевщине на ремонт школы украли 300 тысяч гривен: судят чиновника и подрядчика

14:57Поляки – украинцам: "Бандеру у нас никто не любит"

14:42Львов очищают от мусора перед приездом Гройсмана

14:31"Людям не платят – они увольняются", - Сенкевич.

14:27К 2020-му украинцев ждет еще одна "реформа Гройсмана"

14:11Как изменится курс доллара в феврале

13:53В субботу, 28 января, морозы пойдут на спад

13:44Тейлор Свифт показала клип к "На 50 оттенков темнее"

13:36Китайский Новый год Огненного Петуха 2017: когда наступает, традиции

13:20Букмекеры верят в победу МБК "Николаев" над БК "Запорожье"

13:10Курс валют на 27 января: гривна подешевела

12:55«Николаевводоканал» получит инвестиций на 17 миллионов гривен

12:39Николаев будет участвовать в конкурсе на концессию порта "Октябрьск"

12:21Правительство Украины готовит план реинтеграции Крыма

12:15Студентам николаевской "могилянки" уже неделю не приходит стипендия

12:00Пост 2017: когда начинается великий пост и как правильно поститься

11:50Снежный плен: в Одесской области спасли трех человек

11:40Специалист из Киева займется Николаевским мусором

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.01.17 15:502260

Нацполиция нашла виновных в перестрелке в Княжичах

13.01.17 15:592430

Если бы вы выиграли в лотерею — на что потратили бы выигрыш?

13.01.17 16:102100

Никто не хочет "информационной войны" с русскими, - политолог

13.01.17 16:201880

Кто на свете всех щедрее?

Самые читаемые

17.01.17 18:0017300

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2211760

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266430

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:415940

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама