На Николаевщине на ремонт школы украли 300 тысяч гривен: судят чиновника и подрядчика

Завершено расследование в отношении предпринимателя и чиновника областного управления капитального строительства по факту злоупотреблений при ремонте Лысогорской специальной общеобразовательной школы-интерната Первомайского района.

Установлено, что представитель подрядчика завысил объемы и стоимость выполненных работ на сумму почти 300 тысяч гривен и сделал подлог официальных документов. А представитель заказчика не должным образом осуществлял технический надзор за выполнением строительных работ, что повлекло тяжкие последствия.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на имущество представителя подрядчика был наложен арест. 24 января обвинительный акт был направлен в Первомайский районный суд.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области отметили, что в Лысогорской специальной общеобразовательной школе-интернате обучается 170 детей с тяжелыми нарушениями речи, среди которых 17 детей - это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.