Чиновники нашли нарушителей на стихийных рынках в центре Николаева

27.01.17 10:25Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

26 января работники отдела координации торговли, быта, услуг и пассажирских перевозок администрации Заводского района совместно с сотрудниками Заводского отдела полиции провели рейд по недопущению стихийной торговли по улице 8-го Марта, Рюмина и проспекту Центральному.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Заводского района.

По итогам составлены два административных протокола по статье 152-й, еще два по статье 159-й и один протокол по статье 160-й Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение государственных стандартов, норм и правил благоустройства территорий населенных пунктов»).

Материалы направлены на рассмотрение административных комиссий по месту жительства правонарушителей.

Граждан, которые осуществляли торговлю по вышеуказанным адресам, предупредили о недопущении торговли в неотведенных для этого местах, после чего они прекратили свои противоправные действия.

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