13.01.17 15:502260
Чиновники нашли нарушителей на стихийных рынках в центре Николаева
|27.01.17 10:25
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26 января работники отдела координации торговли, быта, услуг и пассажирских перевозок администрации Заводского района совместно с сотрудниками Заводского отдела полиции провели рейд по недопущению стихийной торговли по улице 8-го Марта, Рюмина и проспекту Центральному.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Заводского района.
По итогам составлены два административных протокола по статье 152-й, еще два по статье 159-й и один протокол по статье 160-й Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение государственных стандартов, норм и правил благоустройства территорий населенных пунктов»).
Материалы направлены на рассмотрение административных комиссий по месту жительства правонарушителей.
Граждан, которые осуществляли торговлю по вышеуказанным адресам, предупредили о недопущении торговли в неотведенных для этого местах, после чего они прекратили свои противоправные действия.