13.01.17 15:502260
Израиль: автобус упал в пропасть, двое погибших
|27.01.17 09:15
|74
|0
Автобус упал в пропасть в районе поселения Маале Левона в Самарии.
Рейсовый автобус Эггед сорвался с шоссе №60 и упал в вади на глубину 300 метров. Двое мужчин - в возрасте 20 и 30 лет погибли, несколько человек получили тяжелые ранения.
Один из погибших - водитель автобуса Авишая Каруани из Ариэля.
На месте аварии работают около 50 человек из спасательного подразделения Мегилот - вместе с пожарными и врачами для того, чтобы извлечь пострадавших из перевернувшегося автобуса. Ранения получили семь человек.
Работы по спасению осложнялись дождем, грязью и темнотой.