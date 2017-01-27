Израиль: автобус упал в пропасть, двое погибших

27.01.17 09:15Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Автобус упал в пропасть в районе поселения Маале Левона в Самарии.

Рейсовый автобус Эггед сорвался с шоссе №60 и упал в вади на глубину 300 метров. Двое мужчин - в возрасте 20 и 30 лет погибли, несколько человек получили тяжелые ранения.

Один из погибших - водитель автобуса Авишая Каруани из Ариэля.

На месте аварии работают около 50 человек из спасательного подразделения Мегилот - вместе с пожарными и врачами для того, чтобы извлечь пострадавших из перевернувшегося автобуса. Ранения получили семь человек.

Работы по спасению осложнялись дождем, грязью и темнотой.

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Пятница, 27.01.2017

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