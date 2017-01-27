13.01.17 15:502260
На Одесской железной дороге сошел с рельсов товарный поезд
|27.01.17 09:00
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Вчера на станции Каменка регионального филиала «Одесская железная дорога» произошла авария: с подъездного пути ООО «АДМ Каменский элеватор» десять зерновозов, из которых семь пустых и три груженых зерном, самовольно сдвинулись с места.
В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, перекрыв главные пути и повредив контактные опоры вместе с жестким поперечным соединением.
Из-за схода вагонов произошла задержка 10 пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе «Укрзалiзницi».