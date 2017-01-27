На Одесской железной дороге сошел с рельсов товарный поезд

27.01.17 09:00Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Вчера на станции Каменка регионального филиала «Одесская железная дорога» произошла авария: с подъездного пути ООО «АДМ Каменский элеватор» десять зерновозов, из которых семь пустых и три груженых зерном, самовольно сдвинулись с места.

В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, перекрыв главные пути и повредив контактные опоры вместе с жестким поперечным соединением.

Из-за схода вагонов произошла задержка 10 пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе «Укрзалiзницi».

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Пятница, 27.01.2017

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