На Одесской железной дороге сошел с рельсов товарный поезд

Вчера на станции Каменка регионального филиала «Одесская железная дорога» произошла авария: с подъездного пути ООО «АДМ Каменский элеватор» десять зерновозов, из которых семь пустых и три груженых зерном, самовольно сдвинулись с места.

В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, перекрыв главные пути и повредив контактные опоры вместе с жестким поперечным соединением.

Из-за схода вагонов произошла задержка 10 пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе «Укрзалiзницi».