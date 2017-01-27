У Миколаєві податківці виявили незаконну АЗС Податківці Миколаївщини виявили незаконну АЗС, на якій нелегально зберігалися та реалізовувалися пально-мастильні матеріали без касового апарату та дозвільних документів. В результаті проведених оперативних заходів вилучено 1800 літрів дизельного палива на суму понад 34 тисячі гривень. Щодо власника торгового об’єкта складено протокол про адміністративне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення штрафу від 340 до 680 тис. грн. з конфіскацією виготовленої продукції. Повідомлення прес-служби ГУ ГФС в Миколаївській області. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама