13.01.17 15:502260
У Миколаєві податківці виявили незаконну АЗС
|27.01.17 08:25
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Податківці Миколаївщини виявили незаконну АЗС, на якій нелегально зберігалися та реалізовувалися пально-мастильні матеріали без касового апарату та дозвільних документів.
В результаті проведених оперативних заходів вилучено 1800 літрів дизельного палива на суму понад 34 тисячі гривень.
Щодо власника торгового об’єкта складено протокол про адміністративне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення штрафу від 340 до 680 тис. грн. з конфіскацією виготовленої продукції.
Повідомлення прес-служби ГУ ГФС в Миколаївській області.