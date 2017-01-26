В Киевской области задержали банду вымогателей

26.01.17 20:05Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Злоумышленники похитили 23-летнего уроженца Ровенской области, избивали его, заставляя заплатить 260 тыс грн за свою свободу. Кроме того, молодого человека вывезли в лес и под дулом пистолета приказали копать себе яму. Потерпевшему удалось выскочить на ходу из автомобиля, а 26 января, похитителей задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке спецподразделения полиции КОРД, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что 24 января житель Ровенской области приехал из Киева в гости к своему знакомому, который живет в одном из сел Васильковского района под Киевом.

Во время встречи в дом приятеля ворвались неизвестные и начали избивать гостя. При этом хозяин дома срочно исчез под предлогом «навестить брата». В это время злоумышленники забрали у жертвы мобильный телефон, деньги и личные документы. Но вымогателям этого показалось мало.

Злоумышленники захотели 260 тыс грн компенсации якобы за то, что в 2015 году у них из-за него возникли проблемы с правоохранителями. «Жертву перевезли в другое здание и в течение ночи удерживали связанным в подвальном помещении до утра 25 января.

Пленника периодически избивали, требуя денег. На утро избитого вывезли в лес и, угрожая оружием, приказали выкопать себе яму. В конце концов обессиленный мужчина сказал вымогателям, что у него есть родственник, готовый заплатить за него деньги.

Злоумышленники повезли пленника в указанном им направлении. Однако по дороге парень на скорости выскочил из автомобиля и вызвал полицию из ближайшего супермаркета. Работники управления уголовного розыска Киевской области и спецподразделения КОРД разыскали и задержали злоумышленников.

Ими оказались два 30-летних парня, жители Тернопольской и Николаевской областей, а также 22-летний уроженец Луганщины.

Самый молодой из похитителей ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», - сказано в сообщении полиции. Во время задержания, в доме, где жили молодые люди, оперативники нашли оружие, в том числе автоматическое.

Кроме того, обнаружены патроны, смесь для изготовления «коктейлей Молотова» и бутылки с легковоспламеняющимся веществом.

Преступной группировке инкриминируют похищение и незаконное лишение свободы (ст. 146), а также вымогательство (ст. 189) и незаконное завладение автомобилем (ст. 289 Уголовного кодекса Украины).

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Четверг, 26.01.2017

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