В Николаеве появился мошенник, который «спасает» дочерей от разных бед за 2 тыс.долларов.

26.01.17 19:40Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Почерк у афериста характерный: звонки поступают ранним утром, требует одинаковую сумму.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию Заводского района г. Николаева поступили заявления от граждан о совершении в отношении них мошеннических действий.

Так, 24 января в полицию обратилась 66-летняя женщина. Она рассказала, что около 04:00 часов ночи ей на мобильный поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником полиции и сказал пенсионерке, что ее дочь, которая в настоящее время находится на территории другого государства, якобы депортирована за совершение ею уголовного правонарушения, и для не привлечения ее к ответственности необходимо заплатить 2000 долларов США.

Поверив словам афериста, обеспокоенная женщина собрала необходимую сумму. Деньги передала мужчинеу, который подъехал к ее дому по ул. Лазурной на автомобили отечественного производства серого цвета.

Жертвой аналогичного мошенничества стала 51-летняя жительница Заводского района. Аферист в 05:00 часов утра позвонил потерпевшей и, представившись сотрудником полиции, сказал, что ее дочь якобы задержана за совершение преступления.

Свою «помощь» злоумышленник оценил в 2000 долларов США. Как и в первом случае, женщина собрала деньги и передала мужчине возрастом до 30-ти лет, который ждал ее возле ее подъезда дома по ул. Лазурной.

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