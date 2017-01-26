Фирма дочери Гаркуши в очередной раз повысила цены на проезд жителям села Баловное

Фирма-перевозчик «Алан-Техно», владельцем которой является дочь экс-губернатора Алексея Гаркуши Инга Шаповалова вновь поднимает стоимость проезда до 17 грн. - сообщают «Новости-N»

Об этом говорится в письме, которое местные жители прислали на редакционную почту

Не прошло и двух лет с тех пор, как жители села Баловное Николаевской области собирались на митинг, чтобы выразить недовольство качеством обслуживания и ценами на проезд, как уже сегодня фирма бывшего депутата Инги Шаповаловой захотела «содрать с горожан по полной».

Стоит отметить, что сама Шаповалова родом именно из села Баловное, но видимо особой любви к своим землякам не испытывает.

В марте 2015 года жители Баловного собрали около 400 подписей под требованием сменить перевозчика, в связи со значительным сокращением рейсов, 100%-ым повышением цены на проезд, ужасными условиями перевозок.

Данный вопрос был рассмотрен во время коллегии Николаевской облгосадминистрации, но результата, который бы устроил жителей, не было.

На днях жителей Баловного поставили в известность об очередном повышении стоимости проезда на 50%. Так, с 26 января 2017 года, а значит с сегодняшнего дня, баловняне ( именно так себя в письме называют сами жители, - прим. авт.) должны платить за проезд 14 грн. и 17 грн. Особенно возмущает людей то, что до верхней остановки они должны платить 14 грн., а к остановке через 200 метров – 17 грн.

Мы не понимаем, за что мы должны платить такие деньги! Может быть за нечеловеческие условия перевозок, когда на ходу с автобуса отлетают колеса, загорается проводка, открываются двери, вода льется на голову, дует со всех щелей?

Или может быть за незабываемые моменты езды на одной ноге в битком набитом автобусе, причина чему – полуторачасовые промежутки между рейсами?

Очень часто на верхних остановках люди просто не помещаются в транспорте, поэтому опаздывают на работу, учебу.

Поражает хамское отношение водителей к пассажирам, которые, вместо того, чтобы следить за дорогой и исполнять свои прямые водительские обязанности, одной рукой руль крутят, а другой деньги считают, - возмущаются жители села.

Стоит отметить, что и от сельского головы Анатолия Гаркуши жители не дождутся никакой помощи, так как он является родным дядей Шаповаловой.

Пока жители села Баловное считают, сколько будут тратить денег на проезд, отметим, что деятельность экс-«регионалки» Инги Шаповаловой, не однократно подвергалась критике, так как обещаний было услышано очень много, но вот действий в лучшую сторону для жителей никаких. По факту сейчас имеем лишь недовольство от её же «земляков».