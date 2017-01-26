В Днепр вылилось 300 тонн мазута: грозит ли городу экологическая катастрофа

В речном порту города Каменское Днепропетровской области под воду уходит баржа с краном. Вчера, 26 января, выяснилось, что в реку Днепр из баржи вылилось около 300 тонн мазута.

Информатор разузнал, какие последствия будет иметь происшествие для Днепра и области.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

Директор Департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА Руслан Cтрелец рассказал, что на месте происшествия уже второй день работает экологическая инспекция.

«Они берут пробы воды, отстаивают, проводят экспертизы, чтобы выяснить, какими могут быть последствия для экологии», — объяснил он.

При этом, Руслан Стрелец подчеркнул, что ничего смертельного в сложившейся ситуации нет и говорить об экологической катастрофе неуместно.

«Мазут — это такое вещество, которое плавает по поверхности воды. Его можно собрать путем несложных манипуляций. В целом, это локальная ситуация. Неприятная, конечно, но не смертельная», — отметил он.

Начальник экологического департамента сказал, что прогнозы делать пока сложно, точную информацию можно будет узнать только после результатов исследования инспекции. Однако, скорее всего, ситуация почти не скажется на состоянии реки и популяции водных животных.

«Как я уже сказал, мазут плавает по поверхности и не растворяется в воде. Незначительная его часть может осесть, но это не критично. Рыбы, когда чувствуют что-то инородное, попросту уплывают подальше. За эту ситуацию ответственные понесут наказание», — рассказал Руслан Стрелец.

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Начальник Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Андрей Кондратьев заверил, что вследствие утечки мазута, качество питьевой воды существенно не поменяется.

«Нефтепродукты и мазут — это то, с чем системы очистки воды могут справиться, так что это не проблема», — отметил он.

Андрей Кондратьев также добавил, что, по результатам предварительных проверок, качество питьевой воды не ухудшилось.

РЕАКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ

Сегодня, 26 января, в Каменском городском совете провели внеочередное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. В пресс-службе Каменского горсовета рассказали, что о ситуации стало известно еще 21 января, но следственно-оперативная группа не смогла попасть на место происшествия из-за запрета владельцев территории.

«Из-за угрозы экологической проблемы полиция открыла уголовное производство. Мы ожидаем решение суда, чтобы получить доступ к частной территории», — рассказали в пресс-службе.

Как только разрешение получат, на место происшествия выедут сотрудники ГСЧС, управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, управления экологии и правоохранительных органов.

Они проведут оценку последствий аварии и разработают план мероприятий по их устранению. На данный момент комиссия устанавливает личность владельца территории.

Заместитель городского головы Каменского Александр Масленков рассказал, что 25 января инспекция осуществила забор воды в районе подтопления баржи.

Результаты проверки будут известны завтра, 27 января. Только после этого можно получить четкое понимание того, что происходит, и какие последствия будет иметь эта ситуация для города и региона.