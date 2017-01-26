В Николаеве двое воров украли из машины экспидитора ящики с медикаментами

26.01.17 17:15Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Чужое имущество у злоумышленников изъято, им объявлено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Заявитель рассказал, что кража произошла во время разгрузки товара. Злоумышленники воспользовались незапертой дверью микроавтобуса и отсутствием экспедитора, который понес часть заказа в помещение аптеки.

Оперуполномоченные задержали двух николаевцев, 30-ти и 33-х лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, при попытке сбыть краденое и изъяли у них товар .

Один из злоумышленников освободился из мест лишения свободы, отбывая наказание за ограбление, по Закону Украины «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания» в конце 2016 года и почти сразу «взялся за старое» .

Воры были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.185 УК Украины «Кража», что наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Следствие продолжается.

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Четверг, 26.01.2017

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