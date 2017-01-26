В Киеве годовалая девочка насмерть ошпарилась кипятком в ванной

По словам отца малышки, кипяток неожиданно полился из бойлера.

В Киеве от ожогов после принятия ванны умерла годовалая девочка. По словам отца малышки, когда его жена купала ребенка в ванной, из бойлера вылился кипяток и попал на девочку.

Женщина сразу вытащила ее из ванны и обработала ожоги, а потом уложила спать. Через некоторое время девочка начала плохо себя чувствовать, женщина вызвала "скорую".

Ребенка отвезли в больницу, врачи положили ее в ожоговое отделение, однако спасти девочку не удалось – через несколько дней она умерла.

Врачи сразу после поступления девочки в больницу позвонили в дежурную часть и сообщили о случившемся. После этого подробности трагедии рассказал отец ребенка.

Сейчас полиция проверяет обстоятельства трагедии, для этого открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 - умышленное убийство.