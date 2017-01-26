В России женщина три часа ездила в автобусе без сознания, после чего умерла

Следователи проводят проверку по факту смерти жительницы Перми, которая три часа ездила в автобусе без сознания и умерла в больнице

Следует уточнить, что вечером 13 января жительница города ехала в автобусе и потеряла сознание. Через три часа охранник автопарка, куда прибыл автобус, вызвал бригаду скорой помощи. Однако спасти женщину не удалось, она скончалась в больнице.

Ее муж призвал уполномоченного по правам человека в Прикамье разобраться в ситуации. Мужчина считает, что женщина погибла из-за халатного отношения перевозчика.

«Около девяти вечера жена, возвращаясь с работы домой, села на автобус №77. Через полчаса я ей позвонил, чтобы встретить, но на звонок она не отвечала», - рассказал муж погибшей.

По его словам, женщину начали искать всей семьей, а около полуночи на звонок ответил работник автопарка и сказал, «что она якобы пьяная».

Позже пассажирку автобуса с инсультом отвезли в бессознательном состоянии в больницу.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае обратился полицию с просьбой оценить действия работников транспортной компании, которые обслуживают маршрут.

«Инициирована передача обращения супруга погибшей из аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае для проведения доследственной проверки», - рассказали в СУ СК по региону.