В Николаеве провалился под лед автомобиль

В среду в Николаеве, на реке Ингул, провалился под лед автомобиль «Москвич 2141».

Об этом «Новостям-N» сообщили местные жители.

Происшествие случилось на реке в районе полуострова Аляуды. Автомобиль «Москвич» с компанией веселых молодых людей на борту выехал на лед — покататься.

«Покатушки» продолжались недолго: метрах в пятидесяти от берега автомобиль провалился под лед.

К счастью, глубина в этом месте оказалась совсем небольшая, так что все, кто находился в машине, сумели выбраться наружу без проблем.

Проблема в другом: вытащить застрявшее авто из полынь не удалось — машина так и осталась ночевать на реке. Ночью синоптики обещают до 7 градусов мороза. А это значит, что за ночь «Москвич» вмерзнет в лед так, что вытащить его будет непросто.