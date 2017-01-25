12.01.17 07:461880
В Николаеве провалился под лед автомобиль
|25.01.17 20:45
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В среду в Николаеве, на реке Ингул, провалился под лед автомобиль «Москвич 2141».
Об этом «Новостям-N» сообщили местные жители.
Происшествие случилось на реке в районе полуострова Аляуды. Автомобиль «Москвич» с компанией веселых молодых людей на борту выехал на лед — покататься.
«Покатушки» продолжались недолго: метрах в пятидесяти от берега автомобиль провалился под лед.
К счастью, глубина в этом месте оказалась совсем небольшая, так что все, кто находился в машине, сумели выбраться наружу без проблем.
Проблема в другом: вытащить застрявшее авто из полынь не удалось — машина так и осталась ночевать на реке. Ночью синоптики обещают до 7 градусов мороза. А это значит, что за ночь «Москвич» вмерзнет в лед так, что вытащить его будет непросто.