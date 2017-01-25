Активисты Гринпис захватили кран в Вашингтоне

Активисты растянули на кране плакат с лозунгом "Сопротивление" Они протестуют против действий Дональда Трампа.

Семь активистов экологической организации Гринпис устроили акцию против президента Дональда Трампа в Вашингтоне, захватив башенный кран всего в нескольких кварталах от Белого дома. Он растянули плакат с лозунгом "Сопротивление" и отказались спускаться с крана. Некоторые прикрепили себя к металлическим конструкциям. Рабочим пришлось приостановить работу.

"Активисты Гринпис доставили послание любви и прогресса, чтобы противостоять ненависти и невежеству Трампа в Белом доме. Присоединяйтесь к сопротивлению!", – говорится в сообщении на сайте американского представительства Гринпис в США.