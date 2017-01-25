Неизвестные "патриоты" осквернили польское кладбище

25.01.17 19:45Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Неизвестные осквернили польское военное кладбище под Киевом. На польской части кладбища нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА".

ТТ-ИНФО сообщает : посол Украины в Польше Андрей Дещица вызван в МИД Польши в связи с осквернением польского кладбища под Киевом.

Польское военное кладбище в Быковне (поселок в черте Киева) было создано в 2011–2012 годах.

В братских могилах здесь захоронены почти 3,5 тысячи польских граждан — жертв Катынского расстрела, убитых в 1940 году.

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