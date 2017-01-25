Обыски у экс-чиновника зерновой госкорпорации: коллекция часов, наличные и BMW

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в доме одного из бывших руководителей ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация» (ГПЗКУ), задержанного по подозрению в нанесении ущерба государству на сумму более $60 миллионов. Об этом сообщила в среду, 25 января, пресс-служба НАБУ.

«Ценная коллекция часов, наличные и BMW. Все это изъято в ходе обысков у подозреваемого в нанесении ущерба госпредприятию на сумму более 60 млн долл. США (более 1,6 млрд грн)», – говорится на странице НАБУ в Фейсбуке.

Как сообщал НБН, задержанный экс-начальник информационно-аналитического управления Государственной продовольственной зерновой корпорации может быть причастен к совершению ряда преступлений, в результате которых ГПЗКУ понесла убытки на сумму более $60 миллионов.