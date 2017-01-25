Задержана группа угонщиков, которая имеет отношение к 99% автокраж по всей Украине, - Аваков

25.01.17 18:40Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что задержанная группа угонщиков имеет отношение к 99% автокраж по всей Украине.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"За период деятельности преступная организация стала практически "монополистом" в своем роде, управляя 99 процентами угонов в масштабе Украины. Конкуренции не могли выдержать даже ОПГ, возглавляемые чистым криминалом.

Ведь для так называемых" блатных" " Карп" работал бы под прикрытием правоохранителей , а для остальных - под руководством криминала. На самом деле - сам по себе", - отметил министр.

Так, по его словам, основателем ОПГ оказался киевлянин 1979 года, бывший курсант Академии внутренних дел Украины, исключенный из вуза за употребление наркотических веществ. Он был участником преступных группировок, которые занимались разбоями, грабежами и рэкетом. В криминальном мире фигурант известный по прозвищу "Карп", "Псих" и "Жид".

Аваков отметил, что в настоящее время пять ключевых фигурантов группировки задержаны по ст. 208, им объявлено подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ст 255 (Создание преступной организации), 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 190 (Мошенничество), 263 (Незаконное обращение с оружием) и 309 (Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

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