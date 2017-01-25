В николаевском пункте обогрева для бездомных умирает мужчина, а «скорая» не хочет им заниматься

В Николаеве, в стационарном городском пункте обогрева для бездомных людей, расположенном по адресу проспект Мира, 2-а уже несколько дней бездвижно лежит мужчина, стонет и «ходит под себя», но до него нет никому дела – «скорая» отказалась им заниматься и уехала.

Данный факт случайно обнаружила ведущая программы «Скажите, пожалуйста» Светлана Махничева во время съемок выпуска о бездомных в Николаеве, о чем написала на своей странице в социальной сети «Facebook».

«Вчера был второй съемочный день нового выпуска программы «Скажите, пожалуйста» о бездомных нашего города и пунктах обогрева, какие они есть в Николаеве…

То, что мы увидели в стационарном, существующем уже тысячу лет пункте обогрева для бездомных на проспекта Мира, 2-а (рынок Колос), этого я еще долго не смогу забыть.

Это бомбоубежище, сырой подвал, в котором очень душно и нечем совсем дышать - соответственно страшная вонь и просто «рай» для всевозможных инфекций. Директор центра реинтеграции бездомных, в ведение которого входит и этот подвал, молча выдержала всю съемку, не обронив ни слова, потому как рот плотно прикрыла заранее приготовленным платком.

Это меня насторожило – точно что-то знает», - рассказала журналистка. По ее словам, внутри подвала находилось 30-40 больных, побитых, немытых, бездомных, среди которых многие явно находились в местах лишения свободы.

«За зиму уже устроили там свою «зону». Нас сразу встретил «пахан» с агрессией и недовольством, что мы без разрешения их снимаем и вообще зашли в их дом.

Присутствие вице-мэра Евгения Шевченко и начальника городского управления социальной защиты Сергея Бондаренко их не то, что не смущает, а даже подзадоривает на скандал... Короче, дело чуть не дошло до драки...

Как оказалось, в этом пункте из руководства есть один только дежурный, который иногда приходит из другого пункта обогрева проверять, как дела… Конечно, все эти 30 человек будут считать себя там главными. Честно признаюсь, так страшно мне не было еще никогда», - отметила Махничева. Тем временем, как рассказывает ведущая, один из жителей пункта обогрева отвел ее в самый конец помещения и показал мужчину, вероятно без сознания, который уже несколько дней лежит в одном положении, стонет и «ходит под себя».

По словам бездомного, «скорую» вызывали несколько раз - они приезжают, но отказываются обслуживать этого больного.

«Подскажите мне, пожалуйста, как так вышло, что находящееся в подчинении городских властей коммунальное учреждение, на содержание и ремонт которого выделяются деньги из бюджета, больше похоже на какой-то кошмар, рассадник криминала и инфекций, в который спускаться не хочет ни один человек – даже «дежурный».

Как так вышло, что это помещение по бумагам принадлежит городу, а по факту является обителью каких-то «паханов-зэков», где может произойти что угодно, и это никто не контролирует.

Но самое главное, что меня волнует в данную минуту – что будет с тем мужчиной, который умирает в углу этой клоаки? Кто будет его лечить, если не государственная больница, он же по факту там медленно и мучительно умирает. Это выходит, что со всеми обитателями этого временного приюта так поступают?» - вопросила Светлана Махничева.

Она добавила, что заместитель мэра Николаева Евгений Шевченко ей сказал, что на каждую больницу города заложены деньги в бюджете на лечение таких жителей Николаева.

«Значит, дело не в деньгах, тогда в чем? И что делать, чтобы привести в порядок это николаевское гетто, при том, что ежегодно на ремонт данного помещения выделяется около ста тысяч гривен.

Я четко убеждена, что так быть не должно, в таком состоянии коммунальные учреждения находиться не должны, и такого отношения к бездомным у городской власти быть не должно – это какое-то измывательство над гуманностью в стране, которая называет себя цивилизованной», - резюмировала ведущая.