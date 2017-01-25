У Польщі місцеві жителі побили українських студентів: генконсул розповів подробиці інциденту

25.01.17 11:05Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк розповів подробиці інциденту з побиттям українських студентів у Ряшеві (Жешув).

За його словами, стався конфлікт між молодими громадянами України і Польщі, передає 112 Україна.

"Троє громадян України поверталися до гуртожитку, вони навчаються в Жешуві. До них звернулися місцеві жителі і запитали, звідки вони.

Вони відповіли, що з України. І також заявили, що Львів – це польське місто, і, напевно, сталася якась словесна перепалка", - заявив Павлюк.

"Вони отримали тілесні ушкодження, але їхньому життю нічого не загрожує. Вони були обстежені і відпущені додому", – сказав Павлюк Дипломат додав: "Слідство проводить районна прокуратура Жешува.

Ми тримаємо цей інцидент на контролі. Затриманим виставлено обвинувачення".

Похожие новости

09.04.15 10:51Коморовский призвал украинцев и поляков к взаимному прощению

26.01.15 10:19Польша не будет участвовать в вооруженном конфликте на Донбассе - премьер-министр

23.03.12 16:25Гости из Польши захотели принять участие в субботнике

12.03.11 15:41Генеральный консул Польши посетил ряд николаевских учебных заведений

08.03.11 14:46Женский кабинет министров не считает себя оппозицией

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 25.01.2017

Закругление верхнее-левое

12:44В Николаевском морском порту сократят более половины должностей охранников

12:35Украины нет в январском графике МВФ

12:12Клименко прогнозирует дефолт в Украине

12:06Сутки в АТО: по Широкино стреляли снайперы

11:44Выбыл главный претендент на должность шефа полиции

11:39Сегодня несколько николаевских улиц останутся без воды

11:24Для онкобольных Николаевщины в областном бюджете денег не нашлось

11:05У Польщі місцеві жителі побили українських студентів: генконсул розповів подробиці інциденту

10:45Юрий Палий отделался «моральным предостережением»

10:34Ляшко приобрел дом и два участка за 15 миллионов гривен

10:28На Николаевщине в лесу нашли ребенка, который собирал дрова с родителями и потерялся

10:20В США полиция нашла 20 миллионов долларов под матрасом

10:09Олексій Савченко: «Несплата коштів до місцевих бюджетів за використання землі – це злочин»

09:45В США родились двойняшки с разным цветом кожи. Фото

09:36Фестиваль уличной еды проведут на территории заброшенного николаевского завода

09:22Сегодня День Татьяны – праздник студентов

09:10Николаевский речной порт отгрузил рекордную судовую партию товара на экспорт

08:59В среду в Украине будет небольшой снег, местами гололедица

08:48Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,23 за доллар

08:45Порошенко наградили почетной медалью Хельсинки

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

11.01.17 13:041650

Литр молока подорожает до 20 грн

11.01.17 13:151850

В районе площади Победы в Николаеве произошло ДТП с участием трех машин

11.01.17 13:181690

Кража за кражей: ворам приглянулся один из николаевских супермаркетов

11.01.17 13:262450

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко прошел испытательный срок

Самые читаемые

17.01.17 18:0016880

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:066100

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:265580

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:474830

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама