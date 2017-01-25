11.01.17 13:041650
У Польщі місцеві жителі побили українських студентів: генконсул розповів подробиці інциденту
|25.01.17 11:05
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Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк розповів подробиці інциденту з побиттям українських студентів у Ряшеві (Жешув).
За його словами, стався конфлікт між молодими громадянами України і Польщі, передає 112 Україна.
"Троє громадян України поверталися до гуртожитку, вони навчаються в Жешуві. До них звернулися місцеві жителі і запитали, звідки вони.
Вони відповіли, що з України. І також заявили, що Львів – це польське місто, і, напевно, сталася якась словесна перепалка", - заявив Павлюк.
"Вони отримали тілесні ушкодження, але їхньому життю нічого не загрожує. Вони були обстежені і відпущені додому", – сказав Павлюк Дипломат додав: "Слідство проводить районна прокуратура Жешува.
Ми тримаємо цей інцидент на контролі. Затриманим виставлено обвинувачення".