Юрий Палий отделался «моральным предостережением»

Экс-прокурор Николаева, начальник отдела ведения Единого реестра досудебных расследований и информационно-аналитической работы областной прокуратуры Юрий Палий, скрывавший в своих декларациях два земельных участка и квартиру, отделался «моральным предостережением».

Об этом стало известно 24 января на пресс-конференции в прокуратуре Николаевской области, передает корреспондент интернет-издания «Мой город».

В частности, после заполнения электронной декларации выяснилось, что имущество, которое Палий не декларировал до 2014 года, было приобретено им и его супругой в период с 2000 до 2011 года. Так, квартира в 21 кв. м, о которой прокурор вспомнил лишь при заполнении декларации за 2014 год, принадлежала прокурору с 2000 года, земельные участки в 1000 и 81 кв. м, о которых Палий умолчал в декларации за 2013 год, находились в собственности его жены еще с 2009 и 2011 годов.

Прокуратура провела служебное расследование. Мы действительно подтвердили факт не внесения данных в декларацию. Поскольку с того времени прошло более двух лет, обстоятельств к привлечению к дисциплинарной ответственности нет. Я как прокурор области, согласно Кодексу о профессиональной этике, вынес ему моральное предостережение. Что касается имущества, которое указано, он проходил люстрационную проверку в органах государственной фискальной службы, так называемую имущественную люстрацию. Именно этот орган должен был предоставить вывод о происхождении имущества и его регистрации, — сообщил Дунас.

Тогда был так построено законодательство, что ответственность предусматривалась только за неподачу декларации. За предоставление недостоверных данных ответственности не было. Многие этим пользовались, подавая декларацию с неправильными данными. Это был пробел в законодательстве, который восполнился в 2016 году. Этим пробелом пользовались не только сотрудники прокуратуры. Посмотрите, какие декларации депутаты Верховной Рады подавали в 2013, 2014 годах и какие сейчас, — добавил областной прокурор.

Тем не менее, несмотря на подтвердившийся факт не внесения данных в декларацию, Палию удалось избежать дисциплинарной ответственности. По словам областного прокурора Тараса Дунаса, на момент предоставления Палием неполных данных об имуществе, законодательством Украины предусматривалась ответственность лишь за неподачу декларации. Поэтому многие, в том числе сотрудники прокуратуры, депутаты Верховной Рады пользовались этим и подавали фактически пустые декларации.