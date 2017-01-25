На Николаевщине в лесу нашли ребенка, который собирал дрова с родителями и потерялся

Во вторник, 24 января, в Вознесенском районе в лесу нашли мальчика, который вместе с родителями собирал дрова и потерялся. Об этом сообщает пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сигнал о пропаже ребенка 2007 года рождения на территории лесного массива «Вознесенское» поступил правоохранителям и спасателям около 19:30.

«Парень вместе с родителями отправился в лес собирать дрова. Затем ребенок решил самостоятельно вернуться домой.

Однако, когда в дом вернулись родители, парня там не было. Родители обратились к соседям и вместе начали искать сына, однако в пределах села Вознесенское, где живет семья, парня не было», – сообщают в ГСЧС.

Поисковая группа провела «прочесывание» лесного массива цепью. В итоге парня нашли лесники в охотничьем домике в пяти километрах от населенного пункта.

В поисках участвовали 14 спасателей, 12 полицейских, четверо сотрудников лесхоза и местное население.