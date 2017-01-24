Жители трех микрорайонов Николаева остались без интернета из-за упавшей в колодец собаки

24.01.17 19:40Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве во вторник, 24 января, в микрорайонах Соляные, Северный и Терновка исчез интернет, поставляемый провайдером «Дикий сад». Случилось это из-за собаки, упавшей в технический колодец, с которого накануне украли металлический люк.

Об этом на своей странице в Facebook написал технический директор «Дикого сада» Дмитрий Канарский.

«В связи с тем, что одни тупые животные (по ошибке называемые людьми) в очередной раз украли крышку люка, а другое несчастное животное в этот люк упало и от страха и отчаяния перегрызло кабели, интернета и телевидения «Дикого Сада» нет у большинства жителей микрорайонов.

Уже подключены соответствующие коммунальные службы и МЧС. Только после освобождения собаки мы сможем начать восстановительные работы. Приносим свои извинения за неудобства», – написал Канарский.

Канарский уточнил, что собаку после того как достали из колодца, отправили в КП «Центр защиты животных».

Напомним, николаевская полиция открыла уголовное производство из-за падения девочки в канализационный люк.

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