В Николаеве поймали грабителей, которые жестоко избили пенсионера и отобрали у него даже обувь

24.01.17 19:20Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве полиция задержала двух подозреваемых в разбойном нападении на 79-летнего пенсионера, случившемся на Новый год. Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

«По словам грабителей, увидев на улице пожилого человека, один из них перегородил пенсионеру дорогу и спросил, есть ли у него деньги. Когда тот ответил отказом и попытался уйти, нападавший сбил пенсионера с ног и нанес ему еще несколько ударов.

Когда от побоев пенсионер потерял сознание, злоумышленник достал из его кармана деньги и мобильный телефон, после чего покинул место преступления.

Второй грабитель подошел к лежащему в бессознательном состоянии пенсионеру и снял с его ног кроссовки. Телефон и обувь преступники продали на следующий день на рынке, а деньги потратили на спиртное», - рассказали в полиции.

Одного из грабителей уже поместили под арест, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении его сообщника. Им грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Мобильный телефон изъят и возвращен пенсионеру.

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Вторник, 24.01.2017

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