В Николаеве по факту потасовки между полицейскими и «Дорожным контролем» открыто два уголовных производства
В Николаеве по факту потасовки между полицейскими и «Дорожным контролем» открыто два уголовных производства
|24.01.17 19:01
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Прокуратура Николаевской области открыла два уголовных производства по факту конфликта, возникшего 2 января этого года между представителями организации «Дорожный контроль» и патрульными.
В частности, активисты заблокировали автомобиль патрульных, чем спровоцировали конфликт.
Зарегистрированы два уголовных производства: одно в отношении сотрудников полиции, другое – в отношении активистов «Дорожного контроля».
Я считаю, что во время конфликта полиция действовала непрофессионально, а «Дорожный контроль» совершил компрометирующие действия.
Это абсолютно неконструктивное взаимодействие между такими двумя уважаемыми организациями, — заявил прокурор.
Прокурор области Дунас добавил, что по данным уголовным производствам прокуратура допросит всех участников конфликта, проведет воспроизведение произошедшего, разграничит действия каждого, чтобы дать объективную правовую оценку.