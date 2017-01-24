В Николаеве по факту потасовки между полицейскими и «Дорожным контролем» открыто два уголовных производства

В Николаеве по факту потасовки между полицейскими и «Дорожным контролем» открыто два уголовных производства
24.01.17 19:01Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

Прокуратура Николаевской области открыла два уголовных производства по факту конфликта, возникшего 2 января этого года между представителями организации «Дорожный контроль» и патрульными. В частности, активисты заблокировали автомобиль патрульных, чем спровоцировали конфликт.

Зарегистрированы два уголовных производства: одно в отношении сотрудников полиции, другое – в отношении активистов «Дорожного контроля».

Я считаю, что во время конфликта полиция действовала непрофессионально, а «Дорожный контроль» совершил компрометирующие действия.

Это абсолютно неконструктивное взаимодействие между такими двумя уважаемыми организациями, — заявил прокурор.

Прокурор области Дунас добавил, что по данным уголовным производствам прокуратура допросит всех участников конфликта, проведет воспроизведение произошедшего, разграничит действия каждого, чтобы дать объективную правовую оценку.

Похожие новости

26.01.16 17:53СБУ задержала активиста «Дорожного контроля» за вымогательство взятки у полицейских

07.12.15 10:40"Дорожный контроль" в первый же день умудрился найти нарушения в работе патрульной полиции Николаева

30.05.14 10:42«Народное ополчение Николаевщины» и «Николаевское народное ополчение»

28.05.14 17:18Замкомандира «Народного ополчения Николаевщины» Диденко: Поддерживаю не все методы Янцена

27.05.14 10:08На блок-посту в Николаеве подрались представители «ополчения» и «Дорожного контроля»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 24.01.2017

Закругление верхнее-левое

19:20В Николаеве поймали грабителей, которые жестоко избили пенсионера и отобрали у него даже обувь

19:10Украинскую молодежную экшен-комедию #Selfieparty купила Amazon

19:01В Николаеве по факту потасовки между полицейскими и «Дорожным контролем» открыто два уголовных производства

19:00Прикрылась волосами: Одесская Барби шокировала фанатов откровенным фото

18:50Патрульные выясняют, легальна ли скандальная парковка возле пиццерии в центре города

18:45Получи ответ: что делает в Днепре Ванесса Паради

18:30Жители пригорода Николаева посетовали на повышение перевозчиком стоимости проезда

18:10На Николаевщине неизвестные вломились на ферму, связали охранника и угнали два трактора

18:00НАБУ задержало экс-руководителей "Укргаздобычи" по делу Онищенко, - Холодницкий

17:55«Оцениваю её работу, как хорошую», – Сенкевич об освоении бюджетных средств начальницей гороно Деркач

17:40В Украине состоялись испытания нового двигателя для перспективного тяжелого вертолета

17:25ДТП на трассе «Одесса – Киев»: три человека погибли на месте

17:15Начался подсчет голосов за номинантов на Оскар

17:10Комиссия ЖКХ создала рабочую группу по проверке николаевских КП

17:00Киберпреступник из Николаева обобрал доверчивых граждан на более чем 120 тысяч гривен

16:43Экономный завтрак: сколько будут стоить яйца

16:35Порт «Ольвия» готовят к передаче в концессию: представители ЕБРР уже прибыли в Николаев

16:32LIBERTY MEDIA объявилао закрытии сделки по покупке "Формулы-1"

16:20ГПУ озвучила зарплати Холодницького і Луценка

16:15Нацсовет в 21-й раз отказал каналу «112 Украина» в переоформлении цифровых лицензий

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Надежда Савченко просматривает полученные списки пленных. Фото: Фейсбук

10.01.17 19:172220

Савченко все-таки опубликовала имена пленных, несмотря на протесты СБУ. ПОЛНЫЙ СПИСОК

10.01.17 19:361990

В десяти районах Николаевской области бушует эпидемия гриппа

10.01.17 20:091970

Повышение минималки: в Кабмине ожидают махинации

10.01.17 20:351770

В Китае обнаружили древнюю фреску возрастом 1400 лет

Самые читаемые

17.01.17 18:0016650

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065990

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:265220

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:474660

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама