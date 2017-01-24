В Николаеве по факту потасовки между полицейскими и «Дорожным контролем» открыто два уголовных производства

Прокуратура Николаевской области открыла два уголовных производства по факту конфликта, возникшего 2 января этого года между представителями организации «Дорожный контроль» и патрульными. В частности, активисты заблокировали автомобиль патрульных, чем спровоцировали конфликт.

Зарегистрированы два уголовных производства: одно в отношении сотрудников полиции, другое – в отношении активистов «Дорожного контроля».

Я считаю, что во время конфликта полиция действовала непрофессионально, а «Дорожный контроль» совершил компрометирующие действия.

Это абсолютно неконструктивное взаимодействие между такими двумя уважаемыми организациями, — заявил прокурор.

Прокурор области Дунас добавил, что по данным уголовным производствам прокуратура допросит всех участников конфликта, проведет воспроизведение произошедшего, разграничит действия каждого, чтобы дать объективную правовую оценку.