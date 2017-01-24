На Николаевщине неизвестные вломились на ферму, связали охранника и угнали два трактора

В селе Прямое Вознесенского района Николаевщины в ночь на 22 января неизвестные угнали два трактора с территории фермы на улице Зеленогаевской.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам охранника, около 3:00 в сторожку ворвались двое неизвестных мужчин, которые связали его кабелем, закрыли в помещении, после чего угнали тракторы «МТЗ-82» синего цвета с номерами 00477НА и 42874ВЕ.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»).

Полиция просит граждан, которые стали свидетелями преступления, или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Вознесенский отдел полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (05134) 4-54-44, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине угонщики пытались похитить трактор, но у них закончилось горючее.