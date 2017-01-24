Киберпреступник из Николаева обобрал доверчивых граждан на более чем 120 тысяч гривен


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24.01.17 17:00Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Николаевские правоохранители разоблачили деятельность 26-летнего мошенника, который «продавал» в интернете мнимые автомобили и бытовую технику. Установлено 15 человек, пострадавших от преступных действий николаевца. Мошеннику объявлено о подозрении и избирается мера пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Меньше месяца понадобилось сотрудникам отдела, чтобы установить и привлечь к ответственности злоумышленника, о неправомерных действиях которого сообщила через электронное обращение жительница Кировоградской области.

Заявительница просила принять меры к лицу, которое завладело ее денежными средствами под видом продажи автомобиля «ВАЗ-2108» на одном из интернет-ресурсов. Потерпевшая потеряла связь с «продавцом» сразу после того, как отправила полную предоплату.

Следователи Ингульского отдела полиции внесли сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

В ходе досудебного расследования было установлено лицо мошенника — 26-летнего жителя Николаева, который в течение 2016 года с помощью разных аккаунтов, используя электронно-технические средства на интернет-ресурсах, предоставлял объявления о продаже бытовой техники и автомобилей по цене, существенно ниже рыночной.

Злоумышленник вел активную переписку и телефонные разговоры с потенциальными покупателями, но после частичной или полной оплаты, получая деньги на различные банковские счета, прекращал общения, не выполняя свои обязательства.

Работниками киберполиции установлено, что мужчина обманул граждан из разных уголков Украины на общую сумму более 120000 гривен.

Свою противоправную деятельность человек скрывал, указывая ложные имена и местоположения. Для сокрытия своих данных вор также приобретал банковские карточки, которые в дальнейшем использовал в своих мошеннических действиях.

По месту жительства афериста и владельцев банковских карточек полицейскими проведено санкционированные обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности, а именно: компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карточки.

Правоохранители установили причастность злоумышленника к обману 15 граждан.

Если вас обмануло указанное лицо, которое было зарегистрировано в сети с помощью аккаунтов parkhomov.1@mail.ru, ivashin.71@list.ru, burakovegor4@mail.ru, dovtsev@bk.ru, yanin71@mail.ru, или осуществляли перечисление средств на карточные счета № 4323-3473-0780-2261, №4149-4978-2483-8504, № 5168-7556-2769-3316, № 4149-4978-6312-0558, № 5168-7555-0591-9270, № 5168-7555-2175-6235, обратитесь с соответствующим заявлением на сайт Департамента киберполиции Национальной полиции Украины www.cybercrime.gov.ua или по адресу отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области: г. Николаев, ул. Шевченко, 52, тел. (073) 032-05-17, email: mk@cybercrime.gov.ua, vbk@mk.npu.gov.ua.

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