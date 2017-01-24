В Николаеве суд арестовал иностранца, пытавшегося подкупить прокурора

В Николаеве суд арестовал иностранца, пытавшегося подкупить прокурора
24.01.17 15:25Сколько просмотров этой статьи12Сколько комментариев этой статьи0

19 января в Центральном районном суде Николаева под председательством следственного судьи Ивана Дирко, рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей гражданину Азербайджана, который пытался дать взятку сотруднику прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый, который является обвиняемым по другому уголовному производству по ч.4 ст.358 УК Украины, а именно за использование поддельного удостоверения на право временного проживания, прибыл в служебный кабинет сотрудника прокуратуры, который является процессуальным руководителем в указанном производстве и положил ему на стол 5 тыс. гривен.

Целью предоставление неправомерной выгоды было содействие сотрудника прокуратуры в минимизации наказания, которое грозило человеку за использование поддельных документов.

18 января, ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины.

Прокурор в судебном заседании ходатайство поддержала, указав в его обоснование, что человек подозревается в совершении тяжкого преступления, может скрываться от следствия, уничтожить документы, имеющие значение в уголовном производстве, влиять на свидетелей. Кроме этого, он не имеет места регистрации на территории Украины, нигде официально не работает.

Подозреваемый пояснил, что признает свою вину, однако просил отказать в удовлетворении ходатайства в связи с необходимостью ухода за больной женой.

Защитник просил не избирать для своего подзащитного меру пресечения в виде содержания под стражей, учитывая его прочные социальные связи и наличие больной жены.

Исследовав материалы ходатайства, заслушав мнения сторон и с учетом того, что риск укрытия подозреваемого от следствия более чем вероятный, болезнь его жены продолжается несколько лет, а сама она находится в стабильном состоянии, что подтверждается предоставленными медицинскими документами, следственный судья постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 16.03.2017 года, определив размер залога в сумме 130 тыс. гривен.

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Вторник, 24.01.2017

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