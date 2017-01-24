При обыске у Кузьмина силовики нашли золотую лопату

24.01.17 14:20Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Украинские правоохранительные органы — в рамках одного из уголовных дел, возбужденных против бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, — провели обыск в его доме. Факт обысков он подтвердил недавно одному из украинских изданий.

Вместе с тем, по информации одного из соратников Кузьмина, ныне осевшего в России, кроме ценностей, документов, а также материалов, непосредственно интересовавших следствие, у экс-замгенпрокурора нашли интересный «сувенир».

Это — золотая лопата. Изделие выполнено в размерах, аналогичных тем, в которых производятся обычные огородные лопаты, однако изготовлено из золота.

В связи с тем, что официальных сообщений от силовых органов о результатах обысков у Кузьмина не было, LB.ua сегодня направляет соответствующие тематические запросы.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина в совершении ряда тяжких преступлений.

В частности, против него расследуются я уголовные производства по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей). Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

Кроме того, расследование проводится по подозрению бывшего замгенпрокурора Рената Кузьмина в организации в 2010 году незаконного задержания бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко; также — по обвинению в подстрекательстве судьи Печерского суда Киева к избранию Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кузьмин находится в государственном розыске.

Похожие новости

30.03.15 13:12Прокурор Николаевской области Вячеслав Кривовяз представил своего заместителя

12.03.15 18:04Согласно «закону о люстрации» уволен первый заместитель прокурора Николаевской области

10.11.14 08:57Заместителем прокурора Одесской области стала дочь заместителя Яремы

15.08.14 12:33Коллективу Николаевской прокуратуры представлен заместитель прокурора области Игорь Сказко

25.06.13 15:12Представлены заместители прокурора Николаевской области.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 24.01.2017

Закругление верхнее-левое

15:25В Николаеве суд арестовал иностранца, пытавшегося подкупить прокурора

15:21Николаевцы возмущены бардаком на главной площади Николаева

15:12Николаевцам предлагают поделиться ненужными вещами с нуждающимися на ярмарке «Free market»

15:00Документальный спектакль в Николаеве «Живые истории» и шквал зрительских эмоций

14:45Справедливость: в Одессе снесут незаконный новострой

14:30В Україні почали судити Губарєва

14:20При обыске у Кузьмина силовики нашли золотую лопату

14:15В Коблево разбойники избили пенсионера и отобрали у него автомобиль «Toyota»

14:00«Там Женя есть, лысый, к нему подходишь», - бездомный на николаевской свалке о нелегальном сборе вторсырья

13:53Савченко пригласил Филарета посетить Николаевскую область

13:31В Николаевской области за год объемы строительных работ выросли на 14,5%

13:15Названа специя, которая уничтожает рак на генном уровне

12:52Каждый восьмой украинец считает, что у него плохое здоровье

12:49На заводе "Мотор Сич" работницу раздавил погрузчик

12:38В Украине стали производить намного меньше водки и ликеров

12:24Николаевский ветеран-динамовец Василий Данчук отметил свое 65-летие

12:10"Очередной гастролер готовится стать руководителем КП «Николаевкоммунтранс»", - Артем Ильюк

11:49У Кривому Озері тимчасово закриють рух на ділянці автодороги Р-75

11:46Жертва николаевского садиста: "Когда зашивал мне рану по живому, грозился убить, если закричу"

11:23Миколаївцям розповіли, де не буде води

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.01.17 15:461810

14 жінкам з Миколаївської області Президент України присвоїв звання «Мати-героїня»

10.01.17 16:071780

Фокусник прострелил себе рот во время трюка (ВИДЕО)

10.01.17 16:341790

Україна в 2016 році скоротила експорт кондитерки

10.01.17 17:081740

В Калифорнии ураган повалил самую знаменитую секвойю

Самые читаемые

17.01.17 18:0016620

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065970

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:265190

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:474590

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама