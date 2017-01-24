В Коблево разбойники избили пенсионера и отобрали у него автомобиль «Toyota»

24.01.17 14:15Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

На Николаевщине, при въезде в зону отдыха поселка Коблево 21 января трое разбойников напали на 66-летнего мужчину и отобрали у него автомобиль «Toyota Corolla». Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Пострадавший рассказал, что остановился на дороге, когда увидел, как один из незнакомцев жестом просит о помощи.

Машина злоумышленников якобы сломалась, поэтому они были бы вынуждены остановить случайного водителя.

«Пенсионер вышел из своего автомобиля и после непродолжительного общения с тремя злоумышленниками получил удар в лицо. Преступники скрылись и на своем авто, и на машине потерпевшего.

Через двое суток автомобиль пенсионера нашли в одном из сел Березанского района», - рассказали в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»).

Приметы угонщиков: три человека неславянской внешности. Одному из злоумышленников на вид 28-30 лет, полного телосложения, рост около 180 см.

Двум другим преступникам на вид около 40 лет, рост 170 см, среднего телосложения. Передвигались на автомобиле иностранного производства серого или белого цвета.

Свидетелей преступления просят обращаться в Березанское отделение полиции по адресу: Березанка, улица Центральная, 43, или по телефонам (05153) 2-13-67, 102.

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