На заводе "Мотор Сич" работницу раздавил погрузчик

24.01.17 12:49Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

После двух недель в реанимации 48-летняя женщина скончалась.

В Запорожье скончалась работница "Мотор Сич" Лариса Засорина, на которую две недели назад наехал однотонный автокар. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке журналистка Марина Моисеенко, 24 января.

Трагедия произошла во время работы в цеху. На 48-летнюю женщину наехал автокар, который покатился со склона. Вес погрузчика около тонны. Его движение остановила только стена. В результате мощного удара Засорина получила многочисленные переломы и ушибы - перелом грудной клетки, таза, повреждения легких. Ее реанимировали в пятую городскую больницу, где провели несколько операций. Две недели женщина была подключена к аппарату вентиляции легких. После очередной операции она умерла.

  • Сегодня умерла травмированная женщина, о помощи которой я просила несколько дней назад. То уже не нужно, - написала Засорина.

На предприятии "Мотор Сич" пока никак не прокомментировали трагедию.

"Мотор Сич" - предприятие основано в 1904 году. Занимается производством, обслуживанием газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, различных газотурбинных установок. Число сотрудников - 26,5 тысяч человек. Чистая прибыль в 2015 году составила 3,4 миллиарда гривен.

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