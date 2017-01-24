Жертва николаевского садиста: "Когда зашивал мне рану по живому, грозился убить, если закричу"

24.01.17 11:46Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

19-летняя девушка, которую бывший возлюбленный трое суток пытал и держал в заложницах, рассказала, как ей удалось сбежать.

Как пишет издание "Комсомольская правда в Украине", в Николаеве судят 24-летнего местного жителя, который три дня удерживал бывшую девушку в своей квартире. Все это время молодой человек избивал подругу, а чтобы скрыть следы побоев, обычными нитками зашивал ей раны.

19-летняя студентка Елена и ее избранник Сергей, работающий охранником, были вместе полгода. Девушка знала парня только с хорошей стороны. Сережа рассказывал, что рано остался без родителей, с трех лет его воспитывали дядя с тетей. Он казался положительным человеком, к тому же неплохо зарабатывал, сам купил квартиру в Николаеве.

Впрочем, перед Новым годом пара рассталась. Елена чувствовала, что они были больше друзьями, чем парой, поэтому затеяла серьезный разговор о расставании.

Однако спустя некоторое время Сергей снова объявился и пригласил бывшую подругу в гости. Лена, возможно, уже и жалевшая о своем решении (обидела такого хорошего парня), согласилась. Да и не чужой же человек. Поначалу все выглядело, как обычное свидание. Молодые люди общались, слушали музыку. Но Сергей прикладывался к рюмке все чаще и чаще, пьяное поведение не понравилось девушке. Она попыталась попрощаться и уйти. Не тут-то было. Сергей, утратив человеческий облик, обрушил на Лену град упреков. Посыпались ревнивые обвинения. А потом и вовсе пустил в ход кулаки. Девушка была ошарашена переменами в некогда любимом и приятном парне.

  • Никогда раньше он не позволял себе поднимать руку на меня, - поделилась "КП" в Украине" Елена. – Правда, сейчас я вспоминаю: когда мы еще общались как друзья, он говорил, что мог дать пощечину девушкам, которые были до меня.

Елена бросилась к выходу.

  • Никуда ты не пойдешь! - заорал Сергей, набрасываясь на девушку и осыпая ее градом ударов.

  • Сергей издевался надо мной, как только мог, - девушка до сих пор в шоке от случившегося. – А я даже не могла позвать на помощь, так как он грозился убить меня, если я буду кричать.

Одним из ударов изверг рассек девушке кожу на лбу. Потекла кровь. Сергей достал синие нитки и безо всякого наркоза принялся... зашивать рану.

  • Я почти ничего не чувствовала, так как была в полусознании, - признается Елена.

Парень разбил мобильник Елены и приказал ей сидеть в квартире, пока не заживут раны. Но на третьи сутки засобирался на работу – в ночную смену. Рассчитывая на то, что выбившаяся из сил девушка никуда не уйдет, он без опаски оставил ее одну в квартире. Однако Елена очнулась и пусть в полуобморочном состоянии стала обдумывать план побега. Бросилась к двери - заперто.

  • Первое, что пришло в голову: убежать через окно, - говорит она.

Как обессиленная от побоев, страха и унижений девушка решилась на побег в чисто голливудском духе - загадка. Елена связала все простыни и одеяла, которые нашла в доме, перекинула через подоконник и стала спускаться по "веревке". Добралась до крыши магазина на первом этаже. Там ее заметил прохожий и помог спуститься вниз.

В таком виде девушка не стала показываться родителям, не хотела их пугать. Обратилась к подруге, а уже та сообщила семье о том, что Елена в беде. Девушку отвезли в больницу.

  • Когда мы приехали к хирургу, он был просто шокирован, - рассказала мама потерпевшей. – У нее ужасные отеки, а от ниток, которыми Сергей зашивал раны, могло пойти заражение!

Врачи выписали Елене лекарства и мази, так что синяки понемногу проходят. Кожа в месте, где было зашито, тоже затягивается. И девушка не теряет оптимизма, надеясь, что пройдет неделя – и все заживет. Только вот стресс пока не прошел. И вернуться в аграрный университет, где она учится, девушка пока не готова.

  • Мне совсем не хочется выходить из дома, гулять или видеться с кем-то, - призналась Елена.

Обидчика после обыска в квартире уже задержали правоохранители.

  • Предварительно действия злоумышленника квалифицированы по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека", - отметили в отделе коммуникации ГУНПУ в Николаевской области. - Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Похожие новости

24.01.17 15:21Николаевцы возмущены бардаком на главной площади Николаева

23.01.17 13:24Поліції потрібні нові кадри. Оголошено конкурс

20.01.17 11:05Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы

19.01.17 08:49Николаевских полицейских два дня тренировали коллеги из Канады и Румынии

14.01.17 20:50Соперники МБК «Николаев» сыграли первый матч нового года

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 24.01.2017

Закругление верхнее-левое

15:25В Николаеве суд арестовал иностранца, пытавшегося подкупить прокурора

15:21Николаевцы возмущены бардаком на главной площади Николаева

15:12Николаевцам предлагают поделиться ненужными вещами с нуждающимися на ярмарке «Free market»

15:00Документальный спектакль в Николаеве «Живые истории» и шквал зрительских эмоций

14:45Справедливость: в Одессе снесут незаконный новострой

14:30В Україні почали судити Губарєва

14:20При обыске у Кузьмина силовики нашли золотую лопату

14:15В Коблево разбойники избили пенсионера и отобрали у него автомобиль «Toyota»

14:00«Там Женя есть, лысый, к нему подходишь», - бездомный на николаевской свалке о нелегальном сборе вторсырья

13:53Савченко пригласил Филарета посетить Николаевскую область

13:31В Николаевской области за год объемы строительных работ выросли на 14,5%

13:15Названа специя, которая уничтожает рак на генном уровне

12:52Каждый восьмой украинец считает, что у него плохое здоровье

12:49На заводе "Мотор Сич" работницу раздавил погрузчик

12:38В Украине стали производить намного меньше водки и ликеров

12:24Николаевский ветеран-динамовец Василий Данчук отметил свое 65-летие

12:10"Очередной гастролер готовится стать руководителем КП «Николаевкоммунтранс»", - Артем Ильюк

11:49У Кривому Озері тимчасово закриють рух на ділянці автодороги Р-75

11:46Жертва николаевского садиста: "Когда зашивал мне рану по живому, грозился убить, если закричу"

11:23Миколаївцям розповіли, де не буде води

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.01.17 15:461810

14 жінкам з Миколаївської області Президент України присвоїв звання «Мати-героїня»

10.01.17 16:071780

Фокусник прострелил себе рот во время трюка (ВИДЕО)

10.01.17 16:341790

Україна в 2016 році скоротила експорт кондитерки

10.01.17 17:081740

В Калифорнии ураган повалил самую знаменитую секвойю

Самые читаемые

17.01.17 18:0016620

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065970

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:265190

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:474590

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама