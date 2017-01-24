Жертва николаевского садиста: "Когда зашивал мне рану по живому, грозился убить, если закричу"

19-летняя девушка, которую бывший возлюбленный трое суток пытал и держал в заложницах, рассказала, как ей удалось сбежать.

Как пишет издание "Комсомольская правда в Украине", в Николаеве судят 24-летнего местного жителя, который три дня удерживал бывшую девушку в своей квартире. Все это время молодой человек избивал подругу, а чтобы скрыть следы побоев, обычными нитками зашивал ей раны.

19-летняя студентка Елена и ее избранник Сергей, работающий охранником, были вместе полгода. Девушка знала парня только с хорошей стороны. Сережа рассказывал, что рано остался без родителей, с трех лет его воспитывали дядя с тетей. Он казался положительным человеком, к тому же неплохо зарабатывал, сам купил квартиру в Николаеве.

Впрочем, перед Новым годом пара рассталась. Елена чувствовала, что они были больше друзьями, чем парой, поэтому затеяла серьезный разговор о расставании.

Однако спустя некоторое время Сергей снова объявился и пригласил бывшую подругу в гости. Лена, возможно, уже и жалевшая о своем решении (обидела такого хорошего парня), согласилась. Да и не чужой же человек. Поначалу все выглядело, как обычное свидание. Молодые люди общались, слушали музыку. Но Сергей прикладывался к рюмке все чаще и чаще, пьяное поведение не понравилось девушке. Она попыталась попрощаться и уйти. Не тут-то было. Сергей, утратив человеческий облик, обрушил на Лену град упреков. Посыпались ревнивые обвинения. А потом и вовсе пустил в ход кулаки. Девушка была ошарашена переменами в некогда любимом и приятном парне.

Никогда раньше он не позволял себе поднимать руку на меня, - поделилась "КП" в Украине" Елена. – Правда, сейчас я вспоминаю: когда мы еще общались как друзья, он говорил, что мог дать пощечину девушкам, которые были до меня.

Елена бросилась к выходу.

Никуда ты не пойдешь! - заорал Сергей, набрасываясь на девушку и осыпая ее градом ударов.

Сергей издевался надо мной, как только мог, - девушка до сих пор в шоке от случившегося. – А я даже не могла позвать на помощь, так как он грозился убить меня, если я буду кричать.

Одним из ударов изверг рассек девушке кожу на лбу. Потекла кровь. Сергей достал синие нитки и безо всякого наркоза принялся... зашивать рану.

Я почти ничего не чувствовала, так как была в полусознании, - признается Елена.

Парень разбил мобильник Елены и приказал ей сидеть в квартире, пока не заживут раны. Но на третьи сутки засобирался на работу – в ночную смену. Рассчитывая на то, что выбившаяся из сил девушка никуда не уйдет, он без опаски оставил ее одну в квартире. Однако Елена очнулась и пусть в полуобморочном состоянии стала обдумывать план побега. Бросилась к двери - заперто.

Первое, что пришло в голову: убежать через окно, - говорит она.

Как обессиленная от побоев, страха и унижений девушка решилась на побег в чисто голливудском духе - загадка. Елена связала все простыни и одеяла, которые нашла в доме, перекинула через подоконник и стала спускаться по "веревке". Добралась до крыши магазина на первом этаже. Там ее заметил прохожий и помог спуститься вниз.

В таком виде девушка не стала показываться родителям, не хотела их пугать. Обратилась к подруге, а уже та сообщила семье о том, что Елена в беде. Девушку отвезли в больницу.

Когда мы приехали к хирургу, он был просто шокирован, - рассказала мама потерпевшей. – У нее ужасные отеки, а от ниток, которыми Сергей зашивал раны, могло пойти заражение!

Врачи выписали Елене лекарства и мази, так что синяки понемногу проходят. Кожа в месте, где было зашито, тоже затягивается. И девушка не теряет оптимизма, надеясь, что пройдет неделя – и все заживет. Только вот стресс пока не прошел. И вернуться в аграрный университет, где она учится, девушка пока не готова.

Мне совсем не хочется выходить из дома, гулять или видеться с кем-то, - призналась Елена.

Обидчика после обыска в квартире уже задержали правоохранители.