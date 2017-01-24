Беглый замначальника УВД Одесчины оформил украинскую пенсию

24.01.17 09:19Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Фучеджи сбежал из Украины после событий 2 мая 2014 года

Фигурант дела 2 мая получал повышенную пенсию.

В Генпрокуратуре установили, что Дмитрий Фучеджи, бывший замначальника УМВД Украины в Одесской области, который фигурирует в ряде уголовных дел по событиям весны 2014 года, в течение полутора лет после своего бегства из Украины получал полковничью пенсию. Об этом пишет издание Думская.

Как установили следователи, в октябре 2014 года сотрудники облуправления МВД подали в Пенсионный фонд документы для назначения пенсии с собственноручными подписями Дмитрия Фучеджи, а работники ПФУ оформили ему пенсию.

В результате с ноября 2014 по апрель 2016 года ему было начислено и выплачено свыше 150 тысяч гривен.

Дмитрия Фучеджи подозревают в превышении служебных полномочий во время штурма городского управления милиции 4 мая 2014 года - тогда он принял решение освободить и выпустить задержанных на Куликовом поле "антимайдановцев".

На следующий день он покинул Украину и с июня 2014 года находится в розыске.

Кроме того, Фучеджи является фигурантом уголовных производств, открытых по событиям 25 ноября 2013 и 19 февраля 2014 года.

Ситуация с пенсией Фучеджи неоднозначная. Если он был уволен из милиции "по статье", то пенсию начисляли и выплачивали незаконно.

Если же перед бегством из Украины и объявлением в розыск коллеги дали полковнику возможность написать рапорт на увольнение по собственному желанию, то никакого криминала в этой ситуации может и не быть: подписи на заявлении - собственноручные, а все документы поданы по доверенности.

Что, впрочем, не исключает возможного варианта личного присутствия разыскиваемого Фучеджи при оформлении.

Также не исключается и совсем уж криминальный вариант: выслугой лет и послужным списком сбежавшего милиционера воспользовались мошенники, которые оформили поддельные документы и полтора года снимали деньги с пенсионной карты.

Что и как происходило на самом деле - все это выясняет следствие, в рамках которого прошли выемки документов и почерковедческие экспертизы.

Напомним, ранее прокуратура заявляла, что Фучеджи организовывал нападения на майдановцев и журналистов.

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