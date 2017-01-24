Сутки в АТО: выросло количество обстрелов
|24.01.17 08:14
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Ранены двое военных
Ранены двое военных.
За прошедшие сутки зафиксирован 51 обстрел позиций военных. О этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
"На Мариупольском направлении боевики били из 120-мм и 82-мм минометов. Они вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкиному. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Гнутовое, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. В Новотроицком и Широкином работали снайперы", - сказано в сообщении.
На Луганском направлении из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов велся огонь по Троицкому. Из минометов различных калибров били по Новозваноке и Попасной. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны Крымское, Троицкое, Новозвановка и Новоалександровка. Также, били по Станице Луганской, где должно было произойти разведение сил.
На Донецком направлении из 120-мм минометов обстреливали Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по Авдеевке, Зайцевому и Опытному. В Песках работал снайпер, по Луганскому били из БМП.
За минувшие сутки в зоне АТО был зафиксирован 51 обстрел. Причем обстрелы из тяжелого вооружения велись во всех направлениях. Ранения получили двое украинских военных.
В ДНР же заявляют, что территорию промзоны вблизи Ясиноватой.обстреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм.