Оргию в магазине предотвратила полиция Херсонщины

Сеанс публичного секса в магазине организовала целая группа озабоченных жителей Олешек.

Они заняли тут крошечную пристройку на два столика, и усиленно заливали в себя купленное тут же в торговой точке спиртное. Когда выпито было уже немало, собутыльникам немедленно захотелось интима.

Мужчины прямо на столике разложили такую же подвыпившую и грязноватую подругу «не первой свежести» (54 лет от роду), и принялись активно раздеваться.

Когда дошло до демонстративного обнажения, присутствовавший на работе владелец «точки» не выдержал. Сочтя, что такое двусмысленное зрелище покупателей, и в особенности детей, не привлечет, он попытался было самостоятельно призвать участников намечающейся оргии к порядку.

Однако те не реагировали, и шокированному от увиденного коммерсанту пришлось звонить в полицию.

Когда приехали правоохранители, в пристройке продолжалась та самая возня.

Причем все они были настолько пьяны, что едва ли соображали, где находятся, и что делают.

Но так как до изнасилования все же не дошло, и заявления на собутыльников женщина подавать отказалась, любителям публичного секса просто помогли одеться, и выпроводили из магазина протрезвляться на свежем воздухе.

Стражи порядка говорят, что «клиентов» вряд ли можно отнести к числу извращенцев: компания выпила столько, что ею руководили не какие-то сложные эротические чувства, а банальнейшие животные инстинкты.