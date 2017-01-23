Злоумышленница спустила деньги для бойцов АТО в казино

23.01.17 20:32Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Правоохранители разоблачили мошенницу, которая собирала деньги с промышленных предприятий в различных регионах Украины якобы на помощь участникам боевых действий на Донбассе.

Во время телефонных звонков женщина представлялась чиновницей местной администрации. Об этом "Багнету" стало известно из сообщения отдел коммуникаций Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что организовала схему жительница Черкасской области. Злоумышленница зарегистрировала на свое имя фиктивный благотворительный фонд.

От его имени в течение 2016 женщина звонила руководителям промышленных предприятий с просьбами перечислить определенную сумму денег на счет "благотворительного фонда" для оказания помощи детям, подразделениям антитеррористической операции, социально незащищенным слоям населения.

Мошенница во время телефонных звонков представлялась чиновницей облгосадминистраций или помощником чиновника", – рассказали в СБУ.

Похожие новости

27.12.15 10:31Почему Украине нужна легализация игорного бизнеса

14.12.15 13:07Азартный бюджет: как предполагается легализовать игорный бизнес

01.07.11 16:13Милиция по наводке журналистов прикрыла 2 игровых зала за 1 день

03.10.10 20:15В Украине снова готовятся открывать казино

25.03.10 07:31В Украине снова появятся казино

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 23.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:04Директор Института сердца: "Вынуждены будем отказывать пациентам в лечении"

20:58Николаевцев приглашают на концерт «Симфония дружбы»

20:45Заступник голови ОДА Олександр Кушнір взяв участь у семінарі, присвяченому розвитку регіонів

20:32Злоумышленница спустила деньги для бойцов АТО в казино

20:26Николаев простился с Василием Ключником

20:23Промпроизводство в Украине в 2016г выросло на 2,4%, в декабре рост ускорился до 4,5%

20:12«Нико-Баскет» отыграл рекордное 31 очко за неполных 14 минут

20:04Скончался вице-адмирал ВМС Украины Владимир Безкоровайный

19:50Оргию в магазине предотвратила полиция Херсонщины

19:40Законопроект о языке угрожает потерей Востока Украины, — Романенко

19:30Харьковский музыкант Александр Долгов включен в "Блюзовый Зал Славы"

19:20Ушёл из жизни один из лучших врачей-фтизиатров Николаева Павел Свердлов

19:20Статус Карабаха возможен только в составе Азербайджана - Алиев

19:10Трамп пригрозил высокими таможенными пошлинами компаниям, перемещающим производство за рубеж

18:56МФК «Николаев» отправится на тренировочные сборы на Закарпатье

18:39Николаевский «Центр Защиты Животных» объявил конкурс на лучший дизайн и макет здания

18:31"Нафтогаз Украины" повысил цену газа для промпотребителей на февраль

18:19В Николаеве судья отпустила на свободу 18-летнюю воровку из Чернигова, у которой на попечении двое детей

18:16На Широком Лане погиб «срочник»

18:13«Сенкевич развязал мне руки»: директор «Николаевкоммунтранс» заявил о давлении на КП со стороны команды мэра

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.01.17 07:402080

Сегодня часть Николаева будет отключена от электроснабжения

10.01.17 08:001990

10 января - Домочадцев день, или Рождественский мясоед: традиции и обычаи

10.01.17 08:232040

В Николаеве состоялся турнир по футболу среди девочек

10.01.17 08:391780

В Одесской области от переохлаждения умер пограничник

Самые читаемые

17.01.17 18:0016410

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065860

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:265010

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:474410

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама