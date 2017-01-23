Злоумышленница спустила деньги для бойцов АТО в казино

Правоохранители разоблачили мошенницу, которая собирала деньги с промышленных предприятий в различных регионах Украины якобы на помощь участникам боевых действий на Донбассе.

Во время телефонных звонков женщина представлялась чиновницей местной администрации. Об этом "Багнету" стало известно из сообщения отдел коммуникаций Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что организовала схему жительница Черкасской области. Злоумышленница зарегистрировала на свое имя фиктивный благотворительный фонд.

От его имени в течение 2016 женщина звонила руководителям промышленных предприятий с просьбами перечислить определенную сумму денег на счет "благотворительного фонда" для оказания помощи детям, подразделениям антитеррористической операции, социально незащищенным слоям населения.

Мошенница во время телефонных звонков представлялась чиновницей облгосадминистраций или помощником чиновника", – рассказали в СБУ.