В Николаеве судья отпустила на свободу 18-летнюю воровку из Чернигова, у которой на попечении двое детей

В Николаеве 20 января судья Центрального районного суда Светлана Скрипченко избрала в отношении подозреваемой в двух кражах техники из арендованных квартир меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Ранее сообщалось, что в Николаеве «на горячем» поймали 18-летнюю злоумышленницу из Чернигова, которая выносила технику из арендованной квартиры.

Воровка «гастролировала» по многим районам Николаевщины и другим областям Украины.

Злоумышленница «конспектировала» свои преступления в тетрадь, отмечая город, в котором совершила кражу, адрес и перечень имущества.

Злоумышленница подозревается в краже и попытке кражи (часть 2 статьи 185, часть 2 статьи 15, часть 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины).

Прокуратура просила от суда поместить подозреваемую под стражу. Прокурор указывал, что подозреваемая может скрываться от следствия, незаконно влиять на свидетелей, совершить другое правонарушение.

«Санкция части 2 статьи 185 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины мера пресечения в виде содержания под стражей не может быть применена к ранее не судимым лицам, подозреваемым в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание на срок до пяти лет.

Применение к таким лицам меры пресечения в виде содержания под стражей возможно лишь в исключительных случаях».

«Кроме этого, подозреваемая имеет на иждивении одного малолетнего ребенка и одну новорожденную, который исполнился месяц.

Национальным законодательством и «Конвенцией о правах ребенка» предусмотрено, что государство должно обеспечивать то, чтобы ребенок не расставался с родителями за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют, что такое разлучение необходимо в интересах ребенка, в частности из-за жестокого обращения с ним или преднамеренного оставления его без присмотра», - так обосновали в суде решение судьи, которая фактически «под честное слово» отпустила подозреваемую.