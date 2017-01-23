На Одесчине спасатели обнаружили тела провалившихся под лед людей, в том числе ребенка

В Одесской области спасатели ищут провалившихся на водохранилище под лед двух людей, в том числе одного ребенка.

Сообщение о ЧП в селе Лиманское Раздельнянского района поступило в службу спасения накануне (22 января) в 15.25, — рассказали «ФАКТАМ» в региональном главке ГСЧС.

— На Кучурганском водохранилище, в полукилометре от берега, где глубина составляет три метра, провалились под лед четыре человека, двое из которых — дети.

Местным рыбакам удалось спасти двоих — 28-летнего мужчину и 7-летнего ребенка. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение Раздельнянской районной больницы с диагнозом переохлаждение.

В настоящее время специалисты отделения водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения главка ГСЧС продолжают поисковые работы пропавших людей.

Как информировали «ФАКТЫ» в Одесском региональном главке ГСЧС, сегодня, 23 января около 11.00 водолазы службы спасения обнаружили тела двух людей, пропавших на водохранилище. Погибли 10-летний мальчик и 32-летний мужчина.