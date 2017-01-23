На николаевских предприятиях обнаружили десятки грузовиков, украденных у белорусского завода

Сотрудники Службы безопасности изъяли еще 50 грузовиков, которые в результате мошеннических действий были украдены у Минского автомобильного завода. Правоохранители совместно со специалистами предприятия-производителя обнаружили машины, находившиеся в розыске, на нескольких автотранспортных предприятиях Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, что в 2013 году коммерческая структура заключила договор на поставку 150 грузовых автомобилей марки МАЗ и прицепов к ним стоимостью свыше пятнадцати миллионов долларов США.

Полученные грузовики дельцы перепродали другим предприятиям, а полученные средства злоумышленники перевели в наличные с использованием подставных коммерческих структур и присвоили.

В октябре 1016 года сотрудники спецслужбы обнаружили сто грузовиков МАЗ в различных регионах Украины.

После проведения необходимых процедур право собственности на автомобили будет возвращено белорусскому заводу. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.